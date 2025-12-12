Condominio si ritrova con l' acqua staccata senza preavviso | Atteggiamento disumano
Un condominio si trova improvvisamente senza acqua, senza alcun preavviso, suscitando sdegno tra i residenti. La società Nepta, incaricata della gestione idrica nel capoluogo, continua a causare disservizi, alimentando la preoccupazione tra gli abitanti e sollevando interrogativi sulla gestione delle emergenze e il rispetto dei diritti dei cittadini.
Ancora problemi di distacco dell’acqua da parte della Nepta, la società che gestisce l’erogazione idrica nel capoluogo.E’ accaduto nella giornata di mercoledì al ‘Parco dei Fiori’ di via Tescione dove risiedono 30 famigli che si sono trovate improvvisamente con i rubinetti a secco. Il distacco. Casertanews.it
