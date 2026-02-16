Perché l'insegnamento non deve essere in vendita? | la frase del prof Schettini sta spaccando l'opinione pubblica

Vincenzo Schettini propone insegnanti part-time con contenuti a pagamento online. Grazia Sambruna e Luisella Costamagna attaccano duramente. Il dibattito divide i social. Ecco che cosa voleva dire il prof. della "fisica che ci piace".🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel 2009, Pippo Baudo fece una dichiarazione sorprendente durante una puntata di Domenica In, affermando:

Il conduttore di L'Aria che Tira, David Parenzo, ha aperto la programma dell’7 gennaio con un tutore al braccio, spiegando che la prima lezione dell’anno è evitare di essere troppo bischeri, soprattutto avvicinandosi ai 50 anni.

Argomenti discussi: L’insegnante di sostegno non specializzato è un accomodamento ragionevole per il disabile; DigComp Edu: cos'è e perché serve; Gaja Lombardi Cenciarelli. La letteratura non salva, la scuola sì (di M. Fontana); La scuola tradita e trascurata: fiducia, educazione e comunità sono l’unica strada per salvare i giovani.

No alle accuse. Siamo insegnanti, non militantiGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Perché il governo vuole controllare l’educazione sessualeDurante l’estate sono cominciate le audizioni parlamentari su alcuni progetti di legge che hanno come oggetto il consenso informato preventivo, provvedimenti con i quali il governo e la maggioranza ... internazionale.it

Caro Schettini, la lezione l’ho vista per intero e il passaggio contestato (non solo da me) è inequivocabile: la cultura è un prodotto e come tale si compra. Affermazione a mio avviso grave per un docente dotato di forte potere mediatico. /1 x.com

Ci mancava il (grave) prof. #Schettini su “istruzione a pagamento” (!). La scuola - gratuita e aperta a tutti - è un diritto inalienabile sancito da ns Costituzione. Dovrebbe saperlo e soprattutto difenderlo. La “buona cultura” non deve essere “roba da ricchi”. - facebook.com facebook