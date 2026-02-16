33 medaglie in due weekend | la Nrgym Taekwondo Arezzo protagonista tra Umbria e Toscana

La Nrgym Taekwondo Arezzo ha conquistato 33 medaglie in due fine settimana, portando a casa 12 ori, 8 argenti e 13 bronzi. La società ha partecipato prima al Campionato Interregionale Umbro di combattimento e poi al campionato toscano di Forme, dove ha ottenuto anche il terzo posto. Durante le competizioni, i giovani atleti aretini si sono distinti per determinazione e tecnica, portando il nome della città in evidenza tra Umbria e Toscana.

È il bilancio della ASD NRGym Taekwondo Arezzo impegnata al campionato Interregionale Umbro di combattimento e al Campionato Toscano Forme Dodici ori, otto argenti e tredici bronzi in due weekend consecutivi. È il bilancio della Asd Nrgym Taekwondo Arezzo, impegnata prima al Campionato Interregionale Umbro di combattimento e, a distanza di una settimana, al campionato toscano Forme, dove la società ha conquistato anche il 3° posto nella classifica generale per team. Disputato a Perugia, la squadra ha conquistato 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Oro per i veterani Tommaso Crafa e Kety Bianchini, rispettivamente nelle categorie Junior Nere -55 kg maschile e femminile.