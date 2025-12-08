Casa dell’acqua ed erogatori nelle scuole | per Cesenatico in arrivo 40 mila euro da Atersir

Il Comune di Cesenatico riceve oltre 40 mila euro da Atersir per finanziare la realizzazione di una Casa dell’Acqua nel parcheggio del Polo Scolastico di Villamarina e l’installazione di erogatori nelle scuole. Questo intervento mira a promuovere l’uso dell’acqua pubblica e sostenibile, coinvolgendo la comunità scolastica e migliorando l’accesso a fonti di acqua gratuita.

Il Comune di Cesenatico è risultato beneficiario di un contributo Atersir per oltre 40 mila euro. Il finanziamento coprirà una parte importante dei costi necessari per realizzare una nuova Casa dell'Acqua nel parcheggio del Polo Scolastico di Villamarina e per l'installazione di erogatori di.

