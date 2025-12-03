Capannoli, 3 dicembre 2025 - Il progetto di educazione ambientale " Acqua Buona", promosso da Acque in collaborazione con il Comune di Capannoli, torna a coinvolgere oltre 450 bambine e bambini del territorio. L'obiettivo è incentivare l'uso dell'acqua di rubinetto per ridurre il consumo di plastica monouso e promuovere comportamenti più sostenibili, unendo sicurezza e cultura ambientale. Il progetto, attivo dal 2007, si basa su tre pilastri: garanzia della qualità dell'acqua attraverso analisi supplementari nelle scuole, trasparenza totale sui risultati consultabili online, e diffusione di buone pratiche "plastic free". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua Buona a Capannoli: oltre 450 studenti per un futuro "plastic free"