Achille Lauro e la rinascita dei fragili | nasce la Fondazione Madre

Achille Lauro ha creato la Fondazione Madre, un progetto nato dal suo desiderio di aiutare i giovani fragili. La decisione deriva dall’esperienza personale dell’artista, che ha vissuto momenti difficili e vuole offrire supporto a chi si trova in situazioni di disagio. La fondazione si impegna a organizzare eventi e iniziative per promuovere l’inclusione sociale e la crescita personale. Lauro ha già coinvolto alcune associazioni locali per avviare questo percorso di solidarietà che mira a offrire nuove opportunità.

Dalle rime di un album cult alla realtà dei fatti. Achille Lauro trasforma il suo passato e la sua musica in un progetto concreto di solidarietà: la Fondazione Madre. Presentata oggi a Milano, l'iniziativa nasce per tendere una mano ai ragazzi che vivono ai margini, proprio come quelli raccontati dieci anni fa nel suo disco "Ragazzi Madre". Una Casa a Zagarolo: l'eredità di un insegnamento Il cuore pulsante del progetto è la Casa Ragazzi Madre di Zagarolo (Roma), una struttura d'accoglienza dedicata ai giovani tra gli 11 e i 21 anni. Il centro ospiterà ragazzi alle prese con dipendenze, problemi di salute mentale e situazioni di rischio.