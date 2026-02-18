Achille Lauro presenta Fondazione Madre | una casa per i giovani fragili a Zagarolo

Da frosinonetoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista inaugura il progetto sociale ispirato agli insegnamenti della madre Cristina. La prima struttura accoglierà ragazzi tra gli 11 e i 21 anni Venticinque anni fa, un giovanissimo Lauro De Marinis condivideva la tavola con le ragazze salvate dalla strada, accolte in casa grazie all'impegno di sua madre Cristina e di don Giovanni Carpentieri. Oggi, quella lezione di vita si trasforma in un progetto strutturato e ambizioso: nasce "Fondazione Madre". L'artista, visibilmente emozionato, ha presentato l'iniziativa creata insieme ad Andrea Marchiori, con un obiettivo chiaro: intervenire concretamente sulle fragilità giovanili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Achille Lauro lancia la Fondazione Madre: “Il mio impegno per i ragazzi fragili”Achille Lauro ha annunciato la creazione della Fondazione Madre, un’iniziativa dedicata a supportare i giovani in difficoltà.

"Il mio impegno per i più fragili". Lauro presenta la Fondazione MadreAchille Lauro ha annunciato la nascita della Fondazione Madre, un progetto nato dalla sua volontà di aiutare i giovani in difficoltà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Achille Lauro presenta Fondazione Madre contro le fragilità giovanili; Achille Lauro presenta la Fondazione Madre: Coinvolgerò il mondo rap; Nasce Fondazione Madre: un progetto di Achille Lauro per aiutare i giovani in difficoltà; Achille Lauro presenta Fondazione Madre: un progetto concreto per i giovani più fragili.

achille lauro presenta fondazioneAchille Lauro presenta la Fondazione Madre: Il mio impegno per i più fragiliDopo anni di lavoro, presentare finalmente Fondazione Madre è per me motivo di grande orgoglio: è un impegno reale, nato dal ... iltempo.it

achille lauro presenta fondazioneAchille Lauro presenta il progetto Ali tra le Corsie e la struttura di accoglienza per combattere il disagio minorile e…Achille Lauro presenta il progetto Ali tra le Corsie e la struttura di accoglienza per combattere il disagio minorile e la marginalità sociale La ... novella2000.it