Achille Lauro presenta Fondazione Madre | una casa per i giovani fragili a Zagarolo

L'artista inaugura il progetto sociale ispirato agli insegnamenti della madre Cristina. La prima struttura accoglierà ragazzi tra gli 11 e i 21 anni Venticinque anni fa, un giovanissimo Lauro De Marinis condivideva la tavola con le ragazze salvate dalla strada, accolte in casa grazie all'impegno di sua madre Cristina e di don Giovanni Carpentieri. Oggi, quella lezione di vita si trasforma in un progetto strutturato e ambizioso: nasce "Fondazione Madre". L'artista, visibilmente emozionato, ha presentato l'iniziativa creata insieme ad Andrea Marchiori, con un obiettivo chiaro: intervenire concretamente sulle fragilità giovanili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Achille Lauro lancia la Fondazione Madre: “Il mio impegno per i ragazzi fragili”Achille Lauro ha annunciato la creazione della Fondazione Madre, un’iniziativa dedicata a supportare i giovani in difficoltà.

"Il mio impegno per i più fragili". Lauro presenta la Fondazione MadreAchille Lauro ha annunciato la nascita della Fondazione Madre, un progetto nato dalla sua volontà di aiutare i giovani in difficoltà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.