Achille Lauro presenta Fondazione Madre | una casa per i giovani fragili a Zagarolo
L'artista inaugura il progetto sociale ispirato agli insegnamenti della madre Cristina. La prima struttura accoglierà ragazzi tra gli 11 e i 21 anni Venticinque anni fa, un giovanissimo Lauro De Marinis condivideva la tavola con le ragazze salvate dalla strada, accolte in casa grazie all'impegno di sua madre Cristina e di don Giovanni Carpentieri. Oggi, quella lezione di vita si trasforma in un progetto strutturato e ambizioso: nasce "Fondazione Madre". L'artista, visibilmente emozionato, ha presentato l'iniziativa creata insieme ad Andrea Marchiori, con un obiettivo chiaro: intervenire concretamente sulle fragilità giovanili.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
