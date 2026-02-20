Accordo tra l' ASL di Avellino e l' ospedale Moscati | il Landolfi di Solofra nuova sede per gli screening oncologici
L’ASL di Avellino ha deciso di spostare gli screening oncologici presso l’ospedale
L’attivazione del servizio è resa possibile dall’accordo di comodato d’uso gratuito sottoscritto tra i Direttori Generali dell’Asl Avellino e dell’Azienda Moscati, che consente all’Azienda sanitaria di utilizzare gli spazi e le attrezzature del centro di endoscopia del plesso solofrano. I locali messi a disposizione, per una superficie complessiva di circa 110 metri quadrati, sono collocati al secondo piano, facilmente accessibili dall’utenza e dotati di strumentazione di ultima generazione. L’accordo, della durata di un anno eventualmente rinnovabile, prevede l’utilizzo gratuito degli spazi, con il solo rimborso delle spese connesse all’uso delle apparecchiature e dei materiali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
