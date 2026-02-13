Tumore della cervice uterina l' ASL di Avellino potenzia il programma di screening oncologici con l' HPV DNA test

L’ASL di Avellino ha deciso di potenziare il programma di screening oncologici per il tumore della cervice uterina, introducendo l’HPV DNA test, un metodo più accurato e affidabile rispetto ai test tradizionali. La scelta mira ad individuare precocemente le patologie legate al papillomavirus e a migliorare i percorsi di cura per le donne della provincia, puntando anche a ridurre i casi di tumore avanzato. Il nuovo protocollo verrà adottato già da questa primavera, con particolare attenzione alle donne tra i 25 e i 30 anni.

Presso i consultori offerto gratuitamente l'HPV DNA test a tutte le donne nella fascia di età compresa tra i 30 e i 64 anni e il Pap test nella fascia 25-29 anni con metodica Thin prep Esami più accurati e affidabili nella prevenzione del tumore del collo dell’utero per individuare precocemente le patologie e migliorare i percorsi di cura. L’Asl di Avellino offre lo screening della cervice uterina attraverso l’HPV DNA test, raccomandato come screening primario dai 30 ai 64 anni per individuare precocemente le patologie e migliorare i percorsi di cura. L’HPV DNA test è infatti un esame di screening che mira a individuare la presenza, nelle cellule del collo dell'utero, del Papillomavirus Umano (HPV).🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

