In occasione della commemorazione della strage di Acca Larentia a Roma, si rinnova il saluto romano al rito del ‘Presente’. Un momento di memoria e riflessione per ricordare quegli eventi e mantenere viva l’importanza del ricordo nella storia della città. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni, con l’obiettivo di preservare la memoria collettiva e riflettere sul passato.

Saluti romani al rito del ‘ Presente ‘ in occasione della commemorazione della strage di Acca Larentia, a Roma. Oggi è il 48esimo anniversario da quando, nel 1978, furono uccisi da militanti di estrema sinistra Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Circa un migliaio di militanti si è riunito davanti alla ex sezione di Acca Larentia per commemorare i ragazzi uccisi, con la formula “Per tutti i camerati caduti” ripetuta per tre volte, a cui è seguita la risposta con il rito del ‘Presente’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Acca Larentia, saluti romani al rito del 'Presente'

Leggi anche: Il video dei saluti romani durante il "presente" per i morti di Acca Larentia

Leggi anche: Acca Larentia, Rocca: “Saluti romani? Scelte individuali”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Acca Larentia, il 7 gennaio fascista a Roma: città tappezzata di manifesti per il presente; Acca Larentia, oggi alle 16 la commemorazione per il 48° anniversario. Mille in piazza dell'estrema destra; Dietro Acca Larentia: l’ambiguità di FdI sulle sue radici fasciste; Una strage nessuna verità | Acca Larenzia è una ferita ancora aperta nella coscienza nazionale.

Acca Larentia, Mollicone: “La croce celtica? È un simbolo religioso cattolico” - "Se è giusto fare una cerimonia dove è dipinta una croce celtica fascista e dove si fanno i saluti romani? msn.com