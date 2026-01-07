Acca Larentia saluti romani al rito del ' Presente'
In occasione della commemorazione della strage di Acca Larentia a Roma, si rinnova il saluto romano al rito del ‘Presente’. Un momento di memoria e riflessione per ricordare quegli eventi e mantenere viva l’importanza del ricordo nella storia della città. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni, con l’obiettivo di preservare la memoria collettiva e riflettere sul passato.
Saluti romani al rito del ‘ Presente ‘ in occasione della commemorazione della strage di Acca Larentia, a Roma. Oggi è il 48esimo anniversario da quando, nel 1978, furono uccisi da militanti di estrema sinistra Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Circa un migliaio di militanti si è riunito davanti alla ex sezione di Acca Larentia per commemorare i ragazzi uccisi, con la formula “Per tutti i camerati caduti” ripetuta per tre volte, a cui è seguita la risposta con il rito del ‘Presente’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
