Acca Larentia centinaia di militanti di estrema destra e CasaPound per il presente e saluto romano
Mercoledì 7 gennaio alle ore 18 a Roma si terrà una commemorazione presso il monumento di Acca Larentia, con la partecipazione di centinaia di militanti di CasaPound e gruppi di estrema destra. L’evento prevede un momento di raccoglimento, accompagnato dal tradizionale saluto romano, nel rispetto delle modalità e delle rappresentazioni legate alla memoria di quei fatti.
Mercoledì 7 gennaio alle ore 18 il rito di Acca Larentia a Roma, con il "presente" e il saluto romano di centinaia di militanti di CasaPound ed estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Una strage nessuna verità | Acca Larenzia è una ferita ancora aperta nella coscienza nazionale.
