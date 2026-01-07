Acca Larentia centinaia di militanti di estrema destra e CasaPound per il presente e saluto romano

Mercoledì 7 gennaio alle ore 18 a Roma si terrà una commemorazione presso il monumento di Acca Larentia, con la partecipazione di centinaia di militanti di CasaPound e gruppi di estrema destra. L’evento prevede un momento di raccoglimento, accompagnato dal tradizionale saluto romano, nel rispetto delle modalità e delle rappresentazioni legate alla memoria di quei fatti.

Mercoledì 7 gennaio alle ore 18 il rito di Acca Larentia a Roma, con il "presente" e il saluto romano di centinaia di militanti di CasaPound ed estrema destra.

Una strage nessuna verità | Acca Larenzia è una ferita ancora aperta nella coscienza nazionale.

