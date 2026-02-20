Acca Larentia | Salute romana 29 proscioglimenti e un caso di memoria

Il tribunale di Roma ha deciso di prosciogliere 29 persone coinvolte nelle manifestazioni di Acca Larentia, dove sono stati fatti saluti romani. La causa della decisione riguarda l’assenza di prove concrete che collegano gli imputati a comportamenti criminali. Durante il processo, sono emersi dubbi sulla reale intenzione dei partecipanti, molti dei quali hanno sostenuto di aver partecipato per motivi politici o di protesta. La vicenda riporta alla ribalta le tensioni sulla memoria storica e il rispetto delle libertà di espressione nel quartiere.

Acca Larentia, salute romana e proscioglimento: una ferita aperta sul fronte della memoria storica. Un tribunale romano ha disposto il proscioglimento di ventinove persone indagate per aver partecipato a manifestazioni in cui è stato esibito il saluto romano nel quartiere di Acca Larentia. La decisione, arrivata il 20 febbraio 2026, chiude una parte significativa dell'inchiesta legata a contestazioni di apologia del fascismo e di violazione dell'ordine pubblico, riaccendendo il dibattito sulla libertà di espressione e sulla memoria storica in Italia. Le indagini e il contesto delle contestazioni.