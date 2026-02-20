Acca Larentia 29 militanti di CasaPound prosciolti per il saluto romano
Nel 2024, 29 militanti di CasaPound sono stati prosciolti dall’accusa di aver fatto il saluto romano ad Acca Larentia. La decisione si basa sul fatto che non si trattava di apologia di fascismo, secondo i giudici. Durante il processo, sono emersi dettagli sui festeggiamenti che si sono svolti nel 2017, senza che ci fossero prove di intenti provocatori. La vicenda riguarda un episodio che aveva sollevato molte polemiche.
