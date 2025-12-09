Picchiati e minacciati | Dovete andare in Messico

Cms.ilmanifesto.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro migranti cubani detenuti presso la base militare di Fort Bliss, Texas, hanno denunciato abusi e minacce, raccontando di essere stati caricati su un furgone, portati alla frontiera con il Messico e costretti a seguire determinate direttive. La loro testimonianza evidenzia le difficoltà e le violazioni subite lungo il percorso migratorio.

Quattro migranti cubani detenuti nella base militare di Fort Bliss, in Texas, hanno raccontato di essere stati caricati su un furgone, portati alla frontiera con il Messico e costretti a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

picchiati e minacciati dovete andare in messico

© Cms.ilmanifesto.it - Picchiati e minacciati: «Dovete andare in Messico»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Picchiati Minacciati Dovete Andare