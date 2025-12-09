Picchiati e minacciati | Dovete andare in Messico

Quattro migranti cubani detenuti nella base militare di Fort Bliss, in Texas, hanno raccontato di essere stati caricati su un furgone, portati alla frontiera con il Messico e costretti a . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Picchiati e minacciati: «Dovete andare in Messico»

