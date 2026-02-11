Abderrahim Mansouri ucciso da poliziotto a Rogoredo ipotesi spacciatore colpito di rimbalzo proiettile estratto deformato

La vittima, Abderrahim Mansouri, è stata colpita da un proiettile che sembra essere arrivato “di rimbalzo”. Gli esperti balistici confermano che il proiettile estratto dal suo corpo è deformato e compatibile con questa ipotesi. La polizia indaga sui dettagli dell’intervento, cercando di capire cosa sia successo in quella notte a Rogoredo.

Secondo quanto emerso dagli esami degli esperti balistici, il proiettile che ha raggiunto Mansouri sarebbe compatibile con un colpo "di rimbalzo". Nell'immagine diffusa, il proiettile appare visibilmente deformato: una circostanza che farebbe pensare a un impatto precedente contro un'altra superfici.

