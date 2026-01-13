Fusione Aeb-A2A L’udienza slitta a fine febbraio

L’udienza sul procedimento riguardante la presunta fusione tra Aeb e A2A è stata rinviata a fine febbraio. La causa coinvolge anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi. La procedura si concentrerà sui dettagli legali e amministrativi della presunta operazione, evidenziando l’importanza di chiarire eventuali irregolarità. Rimane quindi in sospeso la definizione di questa vicenda, che interessa le amministrazioni locali e il settore energetico.

Bisognerà attendere verso fine febbraio perché entri nel vivo il processo per la presunta fusione sospetta fra Aeb e A2A, che tra gli imputati vede anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi (foto). Ieri il dibattimento, che è a concreto rischio di prescrizione, è stato rinviato dalla giudice del Tribunale di Monza Valentina Schivo perché a marzo si trasferirà a Milano su sua richiesta: così ha deciso di non iniziare a sentire le testimonianze in modo che a occuparsi dell’intera vicenda sia la nuova giudice che prenderà il suo posto, Debora Vanini, da poco arrivata in servizio per la giustizia monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fusione Aeb-A2A. L’udienza slitta a fine febbraio Leggi anche: Seregno, fusione sospetta tra Aeb e A2a: il processo slitta a fine febbraio Leggi anche: Fusione tra Aeb e A2A, processo verso il nulla di fatto. Il trasferimento della giudice avvicina la prescrizione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fusione Aeb-A2A. L’udienza slitta a fine febbraio - Bisognerà attendere verso fine febbraio perché entri nel vivo il processo per la presunta fusione sospetta fra Aeb e ... ilgiorno.it

