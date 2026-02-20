A16 Napoli-Canosa chiusa per una notte l' entrata della stazione di Baiano

La stazione di Baiano sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiusa da lunedì sera alle 21:00 a martedì mattina alle 6:00 a causa di lavori di asfaltatura. La chiusura riguarda l’ingresso in direzione Napoli, per permettere la riparazione del manto stradale. Durante queste ore, chi percorre l’autostrada dovrà scegliere percorsi alternativi o uscire prima della stazione di Baiano. La chiusura temporanea interessa un tratto strategico per chi si dirige verso Napoli. La riapertura è prevista per le prime ore di martedì.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Tufino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

