A16 Napoli-Canosa chiusa per una notte la stazione di Baiano

9 dic 2025

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata verso Napoli.In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Tufino. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

