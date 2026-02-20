A Verona c' è una pasticceria che fa i Baci di Giulietta e Romeo

A Verona, una pasticceria ha deciso di celebrare l’amore con i suoi Baci di Giulietta e Romeo, dolci ispirati alle famose figure della città. La ricetta combina cioccolato e nocciole, creando un gusto ricco e avvolgente. Ogni pezzo è decorato con dettagli che richiamano le due famose coppie. I turisti e i residenti acquistano questi dolci come simbolo di passione e tradizione. La pasticceria ha già visto un aumento di vendite durante il weekend di San Valentino. La città continua a vivere di storie d’amore, anche tra i fornelli.

Il bacio è da sempre il gesto che suggella le storie più romantiche, da quelle leggendarie come quella di Giulietta e Romeo, fino agli amori quotidiani. A Verona, la storica Pasticceria Flego, con cinque punti vendita in città, ha trasformato questo simbolo universale in una prelibatezza perfetta per gli innamorati: i Baci di Giulietta e Romeo. Questi biscotti non solo rendono omaggio alla coppia shakespeariana, ma celebrano anche l'incontro tra mandorle e cacao, in un perfetto equilibrio di sapori. Due gusci delicati a base di farina di mandorle e nocciole si uniscono in un dolce abbraccio, racchiudendo un cuore morbido di ganache dal profumo intenso.