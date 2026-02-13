Verona in Love 2026 | Luci arte e sapori per un weekend di San Valentino nella città di Romeo e Giulietta

Verona si anima con “Verona in Love”, l’evento che trasformerà la città di Romeo e Giulietta in un palcoscenico di luci, arte e sapori dal 13 al 15 febbraio 2026, attirando migliaia di visitatori pronti a vivere un weekend romantico tra le vie storiche e le installazioni luminose.

Verona in Amore: Un Weekend Romantico tra Storia e Luci Speciali. Verona si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’amore con l’evento “Verona in Love”, in programma dal 13 al 15 febbraio 2026. La città, universalmente riconosciuta come la dimora di Romeo e Giulietta, si illumina con decorazioni a tema e offre ai visitatori un’esperienza unica tra monumenti, eventi e prelibatezze gastronomiche, puntando a consolidare il suo ruolo di meta romantica internazionale. Un’Illuminazione Speciale per la Città degli Innamorati. L’atmosfera festosa è già palpabile in tutta la città, con particolare attenzione a via Mazzini, la principale via dello shopping veronese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli in Love propone un itinerario di San Valentino ispirato alla leggenda di Romeo e Giulietta e alle storie d’amore più significative di Napoli.

La Romeo&Giulietta Run Half Marathon si terrà a Verona il 15 febbraio 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Verona in Love; Torna Verona in Love, incontri, performance artistiche e mercatini: il programma; Cosa fare a Verona e provincia dal 13 al 15 febbraio 2026; Nella città dell'amore torna Verona in Love per San Valentino dal 13 al 16 febbraio 2026.

Arte, cinema e sport per rappresentare l'amore con Verona in LoveDal 13 al 15 febbraio un fitto programma diffuso coinvolgerà il centro e i quartieri con iniziative culturali, performance urbane e l’attesa anteprima del festival Schermi d’Amore ... veronasera.it

Nella città dell'amore torna Verona in Love per San ValentinoIl cuore della manifestazione sarà ancora una volta Piazza dei Signori, che per tre giorni si trasformerà nella Piazza del Cuore. Attorno alla statua di Dante prenderà forma il grande cuore simbolo ... veronasera.it

In Bonne Vallée, San Valentino vuol dire… baci! - facebook.com facebook

Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com