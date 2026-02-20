A scuola anche al pomeriggio insieme alle associazioni finanziato il progetto per le Frank di Castelvetro

Il Comune di Castelvetro ha ottenuto 34.600 euro dal bando regionale “Scuole Aperte” per il progetto “Officine Fuoriclasse: la scuola oltre la scuola”. La somma servirà a organizzare attività pomeridiane con le associazioni locali presso la scuola media Anna Frank. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti anche nel pomeriggio, offrendo laboratori e momenti di socializzazione. Il progetto mira a dare nuove opportunità ai ragazzi, rendendo più dinamico il loro percorso scolastico. La prima fase della proposta partirà già nelle prossime settimane.

Il Comune di Castelvetro si è aggiudicato un finanziamento di 34.600 euro sul bando regionale "Scuole Aperte" con un progetto per la scuola media Anna Frank dal titolo "Officine Fuoriclasse: la scuola oltre la scuola". Il progetto prevede numerose attività pomeridiane a partecipazione gratuita, che si svolgeranno a partire dal prossimo mese di maggio, per poi entrare nel vivo nel prossimo anno scolastico. Elemento chiave è la rete col territorio: il progetto nasce infatti in stretta collaborazione tra il Comune e l'Istituto comprensivo di Castelvetro, oltre ad Auser che offrirà supporto al trasporto dei ragazzi e al Gruppo Alpini di Castelvetro che curerà attività di educazione civica e di "service learning" sul ruolo della protezione civile con laboratori e incontri dedicati.