le eccellenze agroalimentari conquistano il masaf

Le eccellenze agroalimentari delle Marche, in particolare del Fermano e del Piceno, si sono affermate al Masaf grazie all'impegno di Gianluigi Silvestri, presidente Copagri Marche. La sua dedizione mira a valorizzare il territorio e la montagna, riconoscendo il ruolo centrale delle produzioni locali nel rafforzare l'identità e la qualità dell'agroalimentare regionale.

Anche le eccellenze agroalimentari del Fermano e del Piceno insieme a quelle delle Marche, hanno conquistato il Masaf, grazie all'impegno concreto per il territorio del presidente Copagri Marche Gianluigi Silvestri, pedasino con nel cuore la determinazione a valorizzare la montagna. Un evento di grande risonanza che, posto in relazione al riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio dell'umanità, proietta l'agroalimentare verso il potenziamento del settore. "Portare le eccellenze agroalimentari del territorio nella massima sede dell'agricoltura italiana – commenta Silvestri – è stato un onore e un privilegio".

