La Regione Lazio alla conquista di Dubai per promuovere le eccellenze agroalimentari
La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, partecipa a Gulfood 2026 a Dubai, dal 26 al 30 gennaio. L’evento si svolge presso il Dubai World Trade Centre e il Dubai Exhibition Centre (Expo City), e rappresenta un’opportunità per promuovere le eccellenze agroalimentari della regione sul mercato internazionale. Questa partecipazione rafforza il dialogo tra il Lazio e il Medio Oriente, valorizzando i prodotti e le tradizioni locali.
Dubai, 26 gennaio 2026 – La Regione Lazio e Arsial prendono parte a Gulfood, in programma da domani 26 fino al 30 gennaio a Dubai, in due location prestigiose: il Dubai World Trade Centre e il Dubai Exhibition Centre (Expo City). La manifestazione, si legge in una nota, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti globali dedicati al food & beverage, nonché come piattaforma strategica per l’incontro tra imprese, buyer e operatori del settore. Con oltre 8.500 espositori, circa 1,5 milioni di prodotti presentati e una partecipazione che coinvolge operatori da 195 Paesi, Gulfood rappresenta uno dei contesti fieristici più estesi e influenti a livello mondiale, offrendo alle imprese un palcoscenico di visibilità e confronto su scala internazionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
