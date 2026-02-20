A ritmo di un flamenco il nuovo singolo di Leda Battisti A breve parte il tour
Leda Battisti ha scelto il ritmo del flamenco per il suo nuovo singolo, che sarà disponibile dal 24 febbraio. La cantante festeggia il suo compleanno in un giorno speciale, mentre il lancio coincide con l’inizio del festival di Sanremo, dove ha già conquistato il pubblico con due partecipazioni. Il brano, caratterizzato da sonorità energiche e coinvolgenti, anticipa anche il suo prossimo tour, che promette di portarla sui palchi di tutta Italia. La musica di Battisti si prepara a conquistare ancora una volta i fan.
MILANO – Il prossimo 24 febbraio sarà il compleanno di Leda Battisti, e in quello giorno inizierà il festival di Sanremo al quale l’artista ha partecipato in due occasioni, aggiudicandosi il terzo posto e il premio della critica. Leda non è rientrata nel cast degli artisti di Sanremo quest’anno ma il brano presentato, “A ritmo di un flamenco”, è un vero inno alla vita, un caleidoscopio di suoni, ritmo e passione. Canzone scritta da Leda, prossimamente in uscita nelle radio. Artista molto apprezzata anche all’estero con le sue canzoni, alcune delle quali diventate hit internazionali alcuni anni fa.🔗 Leggi su Lopinionista.it
