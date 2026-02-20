A Parma molte più persone che vivono per strada rispetto a Piacenza Reggio Emilia Modena e Ferrara

A Parma si registra un numero superiore di persone senza dimora rispetto a Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. La causa principale è l’aumento delle persone che scelgono di vivere in strada o in centri di accoglienza, specialmente durante i mesi più freddi. Questi dati sono stati rilevati dall’ultimo rapporto delle associazioni di solidarietà locali. La situazione si riflette anche nel numero di interventi di assistenza quotidiani. La città si prepara a rispondere a questa emergenza.

"A Parma ci sono molte più persone che vivono per strada o dormono in strutture di accoglienza notturna rispetto che a Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Il problema della povertà estrema va affrontato meglio. Ne ho comunque chiesto i motivi con una nuova interrogazione alla Giunta regionale." Lo ha dichiarato il consigliere regionale nonché capogruppo in Consiglio comunale a Parma del gruppo che porta il suo stesso nome, Pietro Vignali. "Secondo la tabella che mi ha trasmesso l'Assessorato regionale al welfare, in provincia di Parma nel 2024 c'erano 444 di queste persone che vivono in situazioni di estrema povertà, a Piacenza e Reggio Emilia erano 100 ciascuna, a Modena 104 e a Ferrara 171 – ha proseguito Vignali – Sono numeri che chiedono una doverosa spiegazione ma che già da soli legittimano il dubbio che nel sistema di contrasto alle situazioni di povertà estrema c'è qualcosa che non funziona.

