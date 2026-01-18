80mila persone vivono in zone che rischiano di franare | le nuove mappe dei paesi più a rischio

Ogni anno, circa 80mila persone abitano in aree soggette a frane e dissesti idrogeologici, secondo le ultime mappe di monitoraggio. La maggior parte delle regioni più a rischio si trova in zone montuose o collinari, dove la fragilità del terreno può portare a eventi di dissesto. Una corretta conoscenza delle aree a rischio è fondamentale per la pianificazione territoriale e la tutela delle comunità.

Quando si parla di rischio idrogeologico, spesso pensiamo ai fiumi in piena o agli allagamenti. Ma in Romagna c’è un pericolo meno visibile, eppure altrettanto concreto: le frane. La nuova variante del Pai aggiorna la classificazione dei versanti e mostra, con precisione mai vista prima, quali comuni sono davvero esposti. Con Dossier ForliToday scopriamo la mappa dei paesi più a rischio e quali territori potrebbero essere colpiti in caso di eventi estremi. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

