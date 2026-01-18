80mila persone vivono in zone che rischiano di franare | le nuove mappe dei paesi più a rischio

Ogni anno, circa 80mila persone abitano in aree soggette a frane e dissesti idrogeologici, secondo le ultime mappe di monitoraggio. La maggior parte delle regioni più a rischio si trova in zone montuose o collinari, dove la fragilità del terreno può portare a eventi di dissesto. Una corretta conoscenza delle aree a rischio è fondamentale per la pianificazione territoriale e la tutela delle comunità.

La Befana arriva a Milano… ma cosa troveremo nella calza *Tra poco…tornano i grandi eventi Ippodromi/San Siro.* Concerti XXL da 80mila persone con quattro nastri bianco-rossi e due transenne, mentre per quelli da 5mila all’Allianz Cloud con piano di - facebook.com facebook

A Trastevere il pranzo di Natale di Sant'Egidio con i poveri e gli ultimi. Ma non solo a Roma: 80mila persone hanno partecipato in un centinaio di città in Italia e 250mila in una settantina di paesi del mondo LE FOTO #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.