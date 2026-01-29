Il sindaco Ferrara sulla fragilità idrogeologica | Criticità più ampia oltre a Santa Maria | più di 7.000 cittadini vivono in aree a rischio

In città il sindaco Diego Ferrara ha parlato della situazione di rischio legata alla fragilità idrogeologica. Ha ricordato come il quartiere Santa Maria sia solo una delle zone a rischio, dove più di 7.000 cittadini vivono in condizioni precarie. Ferrara ha descritto le fasi dell’emergenza e ha annunciato un piano di interventi con 16 azioni prioritarie per ridurre il pericolo. Ha anche spiegato che si sta lavorando a una strategia di prevenzione più ampia e strutturale per tutelare meglio la città.

Il sindaco di Chieti ascoltato dal presidente della commissione parlamentare sul dissesto idrogeologico. Presentato un piano di mitigazione del rischio che coinvolge l'intera città "Ho illustrato il percorso seguito dal Comune dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 28 agosto 2023 fino all'attuale fase di transizione verso la ricostruzione, disciplinata dal Decreto-legge 1162025 e dalla Legge 402025, evidenziando le criticità ancora presenti: fondi congelati, ordinanze mancanti e difficoltà operative che rallentano il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione e che ricadono direttamente sui cittadini.

