© Vanityfair.it - Marcella Bella a Ballando con le stelle dedica l'esibizione al fratello Gianni: «Mi ha fatto anche da papà. Quando ha avuto l'ictus non mi importava più della mia carriera. Piangevo di nascosto, volevo dargli forza e speranza»