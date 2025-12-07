Marcella Bella a Ballando con le stelle dedica l' esibizione al fratello Gianni | Mi ha fatto anche da papà Quando ha avuto l' ictus non mi importava più della mia carriera Piangevo di nascosto volevo dargli forza e speranza
Marcella Bella torna in pista a Ballando con le stelle a cuore aperto e più carica che mai. La cantante, che si è esibita per lo spareggio, ha dedicato la performance al fratello Gianni: «Mi manca la sua voce e anche io, dopo il suo ictus, per parecchio tempo non ho voluto più cantare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Marcella che te ne frega di vincere #BallandoConLeStelle, quando hai già vinto #BallandoSegreto? Marcella Bella sei tu la vincitrice di #BallandoSegreto! Vai su X
RIPESCAGGIO Sostieni la tua coppia preferita #MarcellaBella e #Chiquito con un cuore o con un like #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook