Marcella Bella a Ballando con le stelle dedica l'esibizione al fratello Gianni: «Mi ha fatto anche da papà. Quando ha avuto l'ictus non mi importava più della mia carriera. Piangevo di nascosto, volevo dargli forza e speranza»

Marcella Bella torna in pista a Ballando con le stelle a cuore aperto e più carica che mai. La cantante, che si è esibita per lo spareggio, ha dedicato la performance al fratello Gianni: «Mi manca la sua voce e anche io, dopo il suo ictus, per parecchio tempo non ho voluto più cantare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marcella Bella a Ballando con le stelle dedica l'esibizione al fratello Gianni: «Mi ha fatto anche da papà. Quando ha avuto l'ictus non mi importava più della mia carriera. Piangevo di nascosto, volevo dargli forza e speranza»

