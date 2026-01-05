A Novara torna la Motobefana benefica

A Novara, il 6 gennaio, si svolge la Motobefana benefica, un motoraduno di solidarietà. La manifestazione, che parte da piazza Martiri, attraversa le vie del centro città accompagnata dalla Befana, e si conclude presso l'oratorio di San Martino. Un'occasione per unire comunità e beneficenza in un evento semplice e tradizionale, promosso per sostenere iniziative locali.

Un motoraduno di beneficenza, martedì 06 gennaio, con partenza da piazza Martiri lungo le vie del centro città insieme alla Befana, con destinazione finale l'oratorio di San Martino. E' la Motobefana Benefica 2026 organizzata dal Moto Club Novara Asd con il patrocinio Città di Novara.

