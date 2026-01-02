Nestlé Waters a Stefano Marini la guida del mercato americano

Nestlé Waters, divisione di Nestlé dedicata all’acqua in bottiglia, ha nominato Stefano Marini come nuovo responsabile del mercato americano. Fondata nel 1992, l’azienda produce e distribuisce marchi come Acqua Panna, San Pellegrino, Perrier e Vittel in tutto il mondo. La nomina di Marini rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza dell’azienda negli Stati Uniti, mantenendo un approccio orientato alla qualità e alla sostenibilità.

Nestlé Waters, divisione acqua in bottiglia di Nestlé che fondata nel 1992 è responsabile della produzione e distribuzione in tutto il mondo di marchi come Acqua Panna, San Pellegrino, Perrier e Vittel, ha posto alla guida del mercato americano l'italiano Stefano Marini. Chi è Stefano Marini. Marini, diventato responsabile delle operazioni in tutto il continente americano, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore delle acque minerali e delle bevande. Prima di questo nuovo incarico, sempre in Nestlé Waters, da gennaio 2025 ha ricoperto il ruolo di Head of Southern Europe & Africa e Oceania.

Stefano Marini, head of waters strategic business unit di Nestlé - Il Gruppo Nestlé, realtà internazionale del settore food & beverage, ha annunciato la nomina di Stefano Marini in qualità di head of waters strategic business unit. primaonline.it

Sanpellegrino, Stefano Marini nuovo ad - Novità al vertice di Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche: Stefano Marini, milanese, 47 anni, è stato nominato Amministratore Delegato. adnkronos.com

L’operazione riguarderebbe l’intera divisione Nestlé Waters, valutata intorno ai cinque miliardi di euro, e di cui Sanpellegrino rappresenta l’asset più prestigioso. - facebook.com facebook

