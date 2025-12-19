Affitti brevi Confabitare | Legge punitiva le case non finiscono sul mercato
Confabitare critica la nuova legge sugli affitti brevi in Emilia-Romagna, definendola punitiva e dannosa per il mercato immobiliare. Secondo l’associazione dei proprietari, questa normativa rappresenta un attacco al diritto di proprietà che rischia di ridurre l’offerta di case disponibili. Un intervento che, invece di favorire il settore, sembra mettere in difficoltà chi investe e gestisce immobili per affitti temporanei.
Un "attacco al diritto di proprietà" che manca il bersaglio.Così Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari, definisce la nuova legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi, definendola una norma punitiva. Per Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, la strategia della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
