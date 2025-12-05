Arriva Velox Italia l’app gratuita che rivela tutti gli autovelox attivi in Italia
Velox Italia è la nuova app gratuita che mostra gli autovelox attivi usando i dati ufficiali del MIT e aggiornata costantemente. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altre letture consigliate
- Arrivano tre nuovi velox in Statale - Ecco dove saranno collocati. #statale16 #autovelox #multe - facebook.com Vai su Facebook
Arriva Italia, al via la campagna per gli abbonamenti annuali studenti - L’abbonamento si può acquistare o rinnovare online e tramite l’app Arriva MyPay senza alcun costo di emissione e con pagamento rateizzabile. Scrive bergamonews.it