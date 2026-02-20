A meno di un' ora da Milano | una bellissima esperienza tra natura e buon cibo con Agostino e Chiara

Agostino e Chiara hanno creato “Degusta Deviscio” per far scoprire i sapori autentici della montagna, a meno di un’ora da Milano. L’esperienza permette di visitare il caseificio, dove si producono formaggi di capra freschi e naturali. I visitatori possono assaggiare i prodotti appena fatti e conoscere il lavoro quotidiano in un ambiente immerso nella natura. La proposta combina escursioni tra i boschi e degustazioni di formaggi, offrendo un modo semplice per vivere il territorio del Lago di Como. La passeggiata si conclude con un pranzo tra i profumi della campagna.

C'è un modo genuino per scoprire i sapori della montagna e vivere il territorio del Lago di Como: si chiama "Degusta Deviscio", l'esperienza ideata dall'Azienda Agricola Deviscio per far conoscere da vicino i formaggi di capra artigianali prodotti ogni giorno nel proprio caseificio, alle pendici del Resegone. Tra prati, panorami aperti sul lago e profumi di montagna, la degustazione accompagna i visitatori nel cuore dell'azienda, dove il lavoro segue ancora il ritmo delle stagioni e della manualità. "Degusta Deviscio" è prima di tutto un racconto del latte e della terra. Gli ospiti vengono accolti in agriturismo da Agostino, degustatore certificato ONAF e titolare dell'azienda insieme alla sorella Chiara, per scoprire tutte le fasi che portano alla nascita di un formaggio di capra: dalla cura degli animali alla lavorazione quotidiana nel caseificio artigianale.