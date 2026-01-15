Enrico Bertolino a Monterosi per una serata tra buon cibo e la sua Inter

Mercoledì 14 gennaio, il Cookery Diner Pub di Monterosi ha ospitato Enrico Bertolino per una serata dedicata alla convivialità e al buon cibo. L’evento ha rappresentato un’occasione per incontrare il noto comico e appassionato tifoso dell’Inter, in un contesto semplice e informale. Una serata che ha unito il piacere della cucina a momenti di convivialità e condivisione, in un’atmosfera tranquilla e accogliente.

