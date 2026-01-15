Enrico Bertolino a Monterosi per una serata tra buon cibo e la sua Inter
Mercoledì 14 gennaio, il Cookery Diner Pub di Monterosi ha ospitato Enrico Bertolino per una serata dedicata alla convivialità e al buon cibo. L’evento ha rappresentato un’occasione per incontrare il noto comico e appassionato tifoso dell’Inter, in un contesto semplice e informale. Una serata che ha unito il piacere della cucina a momenti di convivialità e condivisione, in un’atmosfera tranquilla e accogliente.
Serata speciale al Cookery Diner Pub di Monterosi, che mercoledì sera, 14 gennaio, ha accolto un ospite d'eccezione: Enrico Bertolino. Il comico e volto noto della televisione ha scelto il locale per concedersi una pausa all'insegna del buon cibo e della convivialità. Bertolino, inoltre, ha seguito al pub la partita di serie A Inter-Lecce, vivendo il match da vero tifoso nerazzurro quale è. Immancabili, infatti, la maglietta e la sciarpa dell'Inter, sua squadra del cuore. Al termine della partita si è poi intrattenuto con lo staff del locale in un clima informale e cordiale, scambiando qualche battuta, raccontando aneddoti e concedendosi volentieri per alcune foto ricordo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
