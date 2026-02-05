Maiori torna il Carnevale dei Sogni | sfilate videomapping e festa anni ’90

A Maiori torna il Carnevale dei Sogni. La città della Costiera Amalfitana si prepara a festeggiare con sfilate, videomapping e musica degli anni ’90. La 52esima edizione si svolgerà dall’8 al 22 febbraio, portando in strada decine di partecipanti e tanti spettatori. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno campano.

A Maiori torna la 52esima edizione del Gran Carnevale, dedicata quest’anno al tema dei “Sogni”. La manifestazione si svolgerà nella cittadina della Costiera Amalfitana dall’8 al 22 febbraio. proponendo un calendario che unisce le tradizionali sfilate dei carri allegorici a spettacoli di luci e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Maiori è iniziato il Carnevale dei “Sogni”.

