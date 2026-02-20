A Magreta si parla di Resistenza la presentazione del libro di don Adriano Tollari

A Magreta, don Adriano Tollari ha scritto un libro sulla Resistenza, a causa della sua passione per la storia locale. La presentazione si svolgerà domenica 22 febbraio alle 15.45 nella chiesa parrocchiale del paese. L’evento attirerà molti residenti, interessati a scoprire aneddoti e testimonianze legate a quegli anni difficili. Tollari, morto lo scorso anno, era noto per il suo impegno nel recuperare la memoria storica della zona. La comunità aspetta con curiosità questa iniziativa culturale.

Si terrà domenica 22 febbraio alle ore 15.45 presso la Chiesa parrocchiale di Magreta la presentazione del libro "Fazzoletti tricolore" di don Adriano Tollari, compianto sacerdote originario di Frassinoro, stimato educatore e studioso. Il volume, curato e presentato per l'occasione da Giuliano Tollari, fratello dell'autore, offre una prospettiva inedita sulla "Resistenza bianca" nella Repubblica di Montefiorino. Attraverso l'analisi di diari e memorie autografe di sacerdoti e religiosi dell'epoca, l'opera mette in luce il ruolo cruciale, e spesso silenzioso, del mondo cattolico nel sostegno alla popolazione civile durante la Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: La presentazione del libro di don Roberto Faccenda Leggi anche: Torrione, in tanti alla presentazione del libro di Don Roberto Faccenda Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fazzoletti tricolore: a Magreta si parla di Resistenza con il libro di don Adriano Tollari; Al Bonvi Parken di Modena si riqualifica la pista da pattinaggio. Fazzoletti tricolore: a Magreta si parla di Resistenza con il libro di don Adriano TollariSi terrà domenica 22 febbraio alle ore 15.45 presso la Chiesa parrocchiale di Magreta la presentazione del libro Fazzoletti tricolore di don Adriano Tollari, compianto sacerdote originario di Frassi ... sassuolo2000.it “Il tennis è troppo crudele con lui,” ha detto Adriano Panatta con tono pacato dopo la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open. Non ha parlato di punteggi o di tattica, ma dei titoli, delle classifiche e dell’enorme peso delle aspettative che - facebook.com facebook