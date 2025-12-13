Torrione in tanti alla presentazione del libro di Don Roberto Faccenda

13 dic 2025

Ieri a Torrione si è svolta una serata speciale con la presentazione del libro di Don Roberto Faccenda,

Una serata speciale quella vissuta ieri a Torrione grazie alla presenza di Don Roberto Faccenda, ospite dell’associazione Torrione Eventi APS per la presentazione del suo libro A(r)Marsi con i cinque ciottoli. Nella splendida cornice del bar Delí, le due conduttrici Elsa De Simone e Carmen Arzano. Salernotoday.it

