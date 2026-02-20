A Lugo sei lezioni per scoprire il mondo dei funghi

Il Gruppo Micologico Lughese ha avviato un nuovo ciclo di lezioni per esplorare il mondo dei funghi, in risposta alla crescente curiosità dei cittadini. Sono sei incontri, programmati ogni mercoledì sera tra il 4 marzo e l’8 aprile, presso il Palazzo Ascom-Confcommercio di via Acquacalda 29. Durante gli appuntamenti, i partecipanti impareranno a riconoscere le specie più comuni e a distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi. Le iscrizioni sono aperte fino a fine mese per chi vuole avvicinarsi a questa passione.

Durante lo svolgimento del corso sarà distribuita ai partecipanti una dispensa relativa agli argomenti trattati e la quota di partecipazione è di 35 euro per l’intero corso; esenti gli under 16 Il Gruppo Micologico Lughese ha organizzato il corso base di micologia di quest’anno, in sei appuntamenti, sempre di mercoledì sera, che si terranno tra il 4 marzo e l’8 aprile al Palazzo Ascom-Confcommercio di via Acquacalda 29, a Lugo. Gli incontri saranno tenuti da docenti universitari e tratteranno di botanica e soprattutto di analisi e riconoscimento dei funghi, come selezionarli e dove trovarli. Di particolare rilievo il tema del riconoscimento dei funghi, che ha evidenti implicazioni sanitarie, soprattutto se correlato all’uso di internet.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Nove lezioni per scoprire il pensiero filosofico occidentale in biblioteca a Montegrotto Terme

Leggi anche: Per l'80% dei giovani viaggiatori, una serie tv vale più di un'agenzia di viaggi. Tra la voglia di vivere i luoghi dei propri idoli e la ricerca dello scatto social, Millennials e la GenZ stanno trasformando il modo di scoprire il mondo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.