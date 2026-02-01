Gli studenti dell’Istituto Ferraris di Ancona hanno partecipato a una lezione sulla violenza di genere. Le professioniste del Centro antiviolenza “Donne e Giustizia”, tra cui la psicologa Margherita Carlini, hanno incontrato i ragazzi delle classi seconde della media e delle quinte della primaria. L’obiettivo è stato parlare di rispetto e di come riconoscere comportamenti sbagliati, sperando di sensibilizzare i più giovani su un tema delicato.

Prevenzione della violenza di genere, le professioniste del Centro Antiviolenza "Donne e Giustizia" di Ancona, tra le quali la nota psicologa clinica e criminologa Margherita Carlini, all’Istituto comprensivo Ferraris per incontrare le classi seconde della secondaria di primo grado e le quinte della primaria. L’iniziativa dei giorni scorsi – che segue l’inaugurazione di una panchina rossa nel giardino scolastico – ha, per i docenti, l’obiettivo "di sradicare la violenza di genere partendo dai banchi di scuola", attraverso un progetto di prevenzione e sensibilizzazione. Durante alcune attività laboratoriali, ragazze e ragazzi hanno esplorato il consenso come forma di negoziazione, rispetto dei confini altrui e, soprattutto, come strumento di autodeterminazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti a lezione di "violenza di genere"

