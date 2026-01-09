Carabinieri il comandante della Legione Sicilia visita la provincia

Il comandante della Legione Sicilia dei Carabinieri, generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha visitato ieri le stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal comandante provinciale di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e verifica delle attività di presidio e sicurezza sul territorio, rafforzando il coordinamento tra le forze dell’ordine locali e regionali.

Ieri il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di Divisione Ubaldo Del Monaco ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal comandante provinciale di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono. L’alto Ufficiale - recentemente promosso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Carabinieri, il comandante della legione Sicilia in visita alla Compagnia di Licata Leggi anche: Visita del comandante interregionale alla Legione Sicilia, scambio di auguri con i carabinieri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Del Monaco promosso a Generale di Divisione. Congratulazioni del SIM; Messina, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” ha fatto visita alle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando; Il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia Del Monaco promosso a Generale di Divisione. Congratulazioni del SIM; Visita del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C. A. Salvatore Luongo a Messina, tappa anche a Taurianova. Messina. Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita alle stazioni - Nella giornata di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo DEL MONACO, ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, ... libertasicilia.it

Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia Ubaldo Del Monaco in visita a Tortorici e Capo d’Orlando - Ieri, il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal ... messina.gazzettadelsud.it

Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia in visita a Tortorici e Capo d’Orlando - Visita istituzionale nei Nebrodi per il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, che nella giornata ... 98zero.com

Gli auguri del comandante della Legione Carabinieri ‘Sicilia’ ai militari della provincia aretusea

Un giovane 31enne originario della Puglia è stato trovato morto nel letto della sua casa di Shoreditch Park, a Londra. Si tratta di Matteo Leone nato a Canosa di Puglia e poi trasferitosi con la famiglia in Abruzzo dove il padre è comandante dei carabinieri a - facebook.com facebook

Il Presidente #Enac Pierluigi Di Palma con il Comandante Generale @Carabinieri Gen. C.A. Salvatore Luongo: "Gratitudine all'Arma dei #Carabinieri per servizio reso allo Stato e contributo alla #security del #SettoreAereo, nella comune missione per il bene d x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.