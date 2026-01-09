Carabinieri il comandante della Legione Sicilia visita la provincia

Il comandante della Legione Sicilia dei Carabinieri, generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha visitato ieri le stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal comandante provinciale di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e verifica delle attività di presidio e sicurezza sul territorio, rafforzando il coordinamento tra le forze dell’ordine locali e regionali.

Ieri il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di Divisione Ubaldo Del Monaco ha fatto visita ai Carabinieri delle Stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, accompagnato dal comandante provinciale di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono. L’alto Ufficiale - recentemente promosso. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

