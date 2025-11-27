Arma dei carabinieri visita del comandante della Legione ' Emilia Romagna' a Ferrara
Il comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna, Enrico Scandone, ha visitato nella mattinata di giovedì 27 il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara per il rivolgere un saluto ai militari dell’Arma estense.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAl suo arrivo nella caserma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
“Le Investigazioni Scientifiche nell’Arma dei Carabinieri: cooperazione internazionale, innovazioni e sfide future”. Una conferenza per commemorare i primi 70 anni del Ra.C.I.S., eccellenza dell’Arma nell’ambito delle indagini tecnico-scientifiche #Carabinieri Vai su X
L'Arma dei Carabinieri sarà protagonista nelle vie e nelle piazze della città di Milano per celebrare le festività natalizie con la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri "Lombardia" e il suo repertorio di marce militari e brani della migliore tradizione musical - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano Valerio Onori in visita al Comune di Gioia dei Marsi - Visita istituzionale questa mattina a Gioia dei Marsi, dove il neo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano, capitano Valerio Onori, ha incontrato il sindaco Gianluca A ... Riporta terremarsicane.it
Carabinieri, il generale di brigata Ubaldo Del Monaco in visita a Santa Teresa e Taormina - Visita del comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, a Santa Teresa di Riva e Taormina. Secondo sikilynews.it
Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita alla Compagnia di Canicattì e alla Stazione di Aragona - Nella mattinata di ieri, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Canicattì, dove – accompagnato dal Coma ... Secondo scrivolibero.it