Il Treno del Ricordo torna a percorrere le rotaie italiane, portando nelle città le testimonianze delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Questa iniziativa, organizzata per mantenere viva la memoria di quegli eventi drammatici, coinvolge scolaresche e cittadini in visite guidate e mostre itineranti. L’obiettivo è far conoscere le storie di chi ha sofferto per mano di un passato difficile. La prima tappa si terrà a Trieste, dove si svolgerà anche una cerimonia commemorativa. La mostra si concluderà a Roma, tra due settimane.

AGI - Torna il ' Treno del ricordo ' per non dimenticare le vittime delle foibe e dell' esodo giuliano-dalmata. Un progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che porta attraverso l'Italia, in un viaggio in 11 tappe, un treno storico messo a disposizione da Fondazione Fs e Gruppo Fs. Stamattina alla stazione Ostiense di Roma si è svolta la cerimonia per l'arrivo del 'Treno del ricordo' che, con una mostra itinerante allestita al suo interno, ripercorrerà il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel Dopoguerra. All'evento hanno partecipato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, l'assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione investimenti, Monica Lucarelli, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Stefano Antonio Donnarumma e una delegazione dell'Anvgd di Roma e l'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torna il Treno del Ricordo: la mostra itinerante per le vittime delle foibe

