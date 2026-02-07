Crotone | Giornalisti cattolici al convegno tra etica nuove tecnologie e ricerca della verità

Questa settimana Crotone ospita un convegno dedicato ai giornalisti cattolici. Si parlerà di etica, nuove tecnologie e della ricerca della verità. L’evento attirerà professionisti da tutta Italia, pronti a confrontarsi sulle sfide del giornalismo odierno. La città si prepara a essere il cuore di un dibattito importante per il settore.

Crotone nel Cuore del Giornalismo Cattolico: Un Dialogo tra Fede, Etica e Innovazione. Crotone si appresta ad accogliere un importante appuntamento per il giornalismo italiano, in particolare per la comunità dei giornalisti cattolici. Domenica 8 febbraio, la città calabrese sarà il fulcro di una ‘Giornata regionale dei giornalisti cattolici’, un evento che si configura come un momento di riflessione cruciale sul ruolo dell’informazione in un’epoca segnata da rapidi cambiamenti tecnologici e da una crescente necessità di verità e responsabilità. L’iniziativa, promossa dall’Ucsi Calabria sezione “Natuzza Evolo”, in sinergia con l’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, la Figec (Federazione italiana giornalismo editoria comunicazione) e il Sindacato giornalisti della Calabria, si propone di affrontare le sfide che i professionisti dell’informazione si trovano ad affrontare quotidianamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lunedì 8 febbraio, a Crotone, si terrà la Giornata regionale dei giornalisti cattolici.

