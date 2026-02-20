A Laltrocinema Cicolella incontro con la regista Margherita Spampinato e proiezione del film ' Gioia mia'
Lunedì 23 febbraio alle 20.45, al Laltrocinema Cicolella di Foggia, si terrà una serata dedicata al cinema con l'incontro con la regista Margherita Spampinato e la proiezione del suo film ‘Gioia mia’. La pellicola, interpretata da Marco Fiore e Aurora Quattrocchi, racconta una storia di emozioni e relazioni. Durante l’evento, il pubblico potrà scoprire i dettagli dietro le quinte del film e ascoltare le riflessioni della regista. L’appuntamento si svolge in una delle sale più frequentate della città.
Lunedì 23 febbraio alle 20.45 presso Laltrocinema Cicolella di Foggia è in programma la proiezione di ‘Gioia mia’ di Margherita Spampinato con protagonisti Marco Fiore e Aurora Quattrocchi. Sarà presente in sala la regista che dialogherà, prima e dopo la proiezione, con Luigi Abiusi e Cristina Piccino. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Passato allo scorso Festival di Locarno, in concorso nella sezione ‘Cineasti del presente’, il film di Margherita Spampinato è stato forse la sorpresa dell'intera selezione, per l'efficacia della messa in scena. Film dalla levità tipica del sogno, della rimembranza, di una dimensione di dormiveglia, ’Gioia mia’ recupera la prospettiva pura, limpida dell'infanzia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Gioia mia, la regista Margherita Spampinato: “Racconto la mia infanzia in un film che abbatte gli stereotipi”
Leggi anche: "Gioia mia" di Margherita Spampinato, premiato a Locarno, è stato designato anche Film della Critica. Ed esce oggi nelle sale. Il videoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Margherita Spampinato a Laltrocinema Cicolella di Foggia con il suo film 'Gioia mia' - FoggiaToday.
Foggia, Margherita Spampinato a L'altrocinema Cicolella con il suo film "Gioia mia" - facebook.com facebook