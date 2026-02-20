A Laltrocinema Cicolella incontro con la regista Margherita Spampinato e proiezione del film ' Gioia mia'

Lunedì 23 febbraio alle 20.45, al Laltrocinema Cicolella di Foggia, si terrà una serata dedicata al cinema con l'incontro con la regista Margherita Spampinato e la proiezione del suo film ‘Gioia mia’. La pellicola, interpretata da Marco Fiore e Aurora Quattrocchi, racconta una storia di emozioni e relazioni. Durante l’evento, il pubblico potrà scoprire i dettagli dietro le quinte del film e ascoltare le riflessioni della regista. L’appuntamento si svolge in una delle sale più frequentate della città.