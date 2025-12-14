Gioia mia la regista Margherita Spampinato | Racconto la mia infanzia in un film che abbatte gli stereotipi

Margherita Spampinato, regista di Gioia mia, con il suo film ambientato in Sicilia, racconta la sua infanzia e sfida gli stereotipi. Insieme all'attrice Aurora Quattrocchi, ha condiviso i retroscena della sua opera prima, sottolineando il valore di una narrazione autentica e innovativa.

GIOIA MIA - Trailer Ufficiale

