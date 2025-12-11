Gioia mia di Margherita Spampinato premiato a Locarno è stato designato anche Film della Critica Ed esce oggi nelle sale Il video

(askanews) – Dopo il Premio Speciale della Giuria e il Pardo per la migliore interpretazione femminile ad Aurora Quattrocchi al 78esimo Festival di Locarno, Gioia mia è stato designato anche " Film della Critica " dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Il film d'esordio di Margherita Spampinato, dunque, arriva nei cinema l'11 dicembre forte di un altro riconoscimento. La trama di Gioia mia . Protagonisti sono Nico, bambino scontroso immerso in un mondo tecnologico e iperconnesso, e l'anziana zia, signorina religiosissima e scorbutica che vive sola e fuori dal tempo, in un antico palazzo pieno di leggende e superstizioni.

