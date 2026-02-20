A fuoco un capanno di attrezzi

Un incendio ha distrutto un capanno di attrezzi a Besana Brianza, causando danni ingenti alla struttura. La causa sembra essere stata un corto circuito iniziato nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, intorno alle 14.15, in via De Gaspari. Le fiamme hanno rapidamente preso piede, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito, ma il proprietario ha perso diversi attrezzi da lavoro. Le autorità stanno indagando sulle origini del rogo.

Incendio in un capanno di attrezzi a Besana Brianza. Il rogo è divampato intorno alle 14.15 di venerdì 20 febbraio in via De Gaspari. Le fiamme hanno divorato una struttura adibita al ricovero di attrezzi agricoli. Sul posto i vigili del fuoco con l'autopompa serbatoio e l'autobotte pompa. Il rogo è stato spento e l'area messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento non sono note le cause dell'incendio.