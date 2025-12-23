Prende fuoco capanno agricolo danni alla struttura e agli attrezzi

Un incendio ha interessato il capanno degli attrezzi, provocando danni alla struttura e agli strumenti agricoli custoditi al suo interno. Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze per i proprietari né per le persone nelle vicinanze. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo e limitare i danni, evidenziando l’importanza di controlli periodici e misure di prevenzione.

Prende fuoco il capanno degli attrezzi, danneggiati la struttura e il materiale agricolo custodito al suo interno, nessuna conseguenza per i proprietari. Intorno alle 14,30 di ieri i vigili del fuoco di Fermo sono stato chiamati ad intervenire per spegnere un incendio in località Santa Lucia di Servigliano. A dare l'allarme sono stati i proprietari di un capanno agricolo sito a Curetta frazione di Servigliano, che secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha preso fuoco per cause accidentali. Sul posto sono intervenute tre squadre: due da Fermo e una da Amandola, che prima hanno circoscritto e poi spento l'incendio.

