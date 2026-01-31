Incendio in un capanno degli attrezzi paura in una villa

Paura questa mattina a Concorezzo, dove un incendio ha coinvolto un capanno degli attrezzi vicino a una villetta. Intorno alle 10:30, le fiamme sono divampate in via Lazzaretto e hanno prodotto un grosso fumo nero, che si è visto a chilometri di distanza. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma i residenti sono usciti di corsa, nervosi, per allontanarsi da quella nube minacciosa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno ancora cercando di capire cosa abbia provocato l

Attimi di paura per gli abitanti di una villetta a Concorezzo. Intorno alle 10:30 di oggi, 31 gennaio, in via Lazzaretto ha preso fuoco un capanno per gli attrezzi che è andato a insidiare l'abitazione e facendo levare in cielo un fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza.Le fiammePer.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Concorezzo Villetta Fiamme nella rimessa degli attrezzi: paura per una bombola di Gpl Prende fuoco capanno agricolo, danni alla struttura e agli attrezzi Un incendio ha interessato il capanno degli attrezzi, provocando danni alla struttura e agli strumenti agricoli custoditi al suo interno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. IMBARCAZIONE A FUOCO A SAN SILVESTRO: ATTIMI DI PAURA IN CANAL GRANDE | 14/10/2025 Ultime notizie su Concorezzo Villetta Argomenti discussi: Gambettola: incendio distrugge un capanno in via Rossini -; Incendio distrugge un capanno. Salva l’abitazione vicina; Il rogo avvolge e distrugge il capanno, i Vigili del fuoco salvano la vicina abitazione dalle fiamme; Incendio nella notte nella zona di Villa Tasca, va in fiamme il capanno di un'abitazione. Incendio in un capanno degli attrezzi, paura in una villaAttimi di paura per gli abitanti di una villetta a Concorezzo. Intorno alle 10:30 di oggi, 31 gennaio, in via Lazzaretto ha preso fuoco un capanno per gli attrezzi che è andato a insidiare ... monzatoday.it In fiamme un capanno attrezzi, intervento massiccio dei Vigili del FuocoCONCOREZZO – Attimi di apprensione nella mattinata di venerdì 31 gennaio a Concorezzo, dove un incendio è divampato all’interno di un capanno adibito a ricovero attrezzi in via del Lazzaretto. mbnews.it Incendio in un capannone a Sarno, scatta l’allarme ambientale #capannone #incendio #Sarno - facebook.com facebook Un incendio è divampato a Palermo, a fuoco un capanno alla Zisa x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.