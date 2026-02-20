A fine campionato scatta il make up per lo storico portale d’accesso da via Luigi Bianchi

Il portale storico dell’Arena Garibaldi, situato in via Luigi Bianchi, subirà un restauro a causa del deterioramento accumulato negli anni. I lavori, programmati per maggio, inizieranno subito dopo la fine del campionato, quando le attività sportive si fermeranno temporaneamente. Il restauro mira a preservare le caratteristiche originali della struttura, che mostra segni evidenti di usura. Verranno effettuati interventi di consolidamento e pulizia, per garantire la sicurezza e il valore storico dell’ingresso principale. Le operazioni si concluderanno entro l’estate.

Partiranno a maggio, al termine del campionato, i lavori di restauro conservativo dello storico portale d’accesso dell’Arena Garibaldi in via Luigi Bianchi. L’intervento, annunciato in commissione consiliare, riguarda lo storico accesso sottoposto a vincolo della soprintendenza e prevede un investimento complessivo di 98 mila euro per una durata stimata di 90 giorni. Il progetto è stato illustrato dal diregente del Comune di Pisa, Gabriele Cerri, che ha spiegato come l’intervento non sia legato ad adeguamenti per la Serie A, ma a esigenze di sicurezza emerse a settembre, all’inizio del campionato, dopo una segnalazione dei vigili del fuoco per il distacco di porzioni di intonaco in via Luigi Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

